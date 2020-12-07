В ночь на 6 декабря 33-летний мужчина произвёл выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним...

В ночь на 6 декабря сотрудниками полиции в ходе проверки сообщения граждан, поступивших на службу «02» о звуках стрельбы на Судостроительной улице возле одного из жилых домов, был выявлен 33-летний мужчина, который произвёл выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним.Установлено, что стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде.«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по п. 9 ч.3 ст. 82 ФЗ от 30 ноября 2011 года 342 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.