За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 30 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии. Полицейскими оформлено 284 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 65 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 30 ноября 2020 г. около 20:20 на 40 км автодороги «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево» 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля 2006г.р. госпитализирован, водитель автомобиля и пассажир 1995г.р. направлены на амбулаторное лечение.ЗАТО г. Радужный:По предварительной информации, 2 декабря 2020 г. около 16:57 на 1 км автодороги «17 квартал - 16-квартал» в г.Радужный 55-летний водитель автомобиля «Шкода» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и трое его пассажиров 1968, 1970, 1986 г.р. госпитализированы, водитель автомобиля «Тойота» направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 3 декабря 2020 г. около 13:40 на 5 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново 45-летний водитель автомобиля «Тата» при развороте не предоставил преимущество в движении двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем «Дэу» под управлением водителя 1968 г.р., после чего произошло возгорание автомобиля «Дэу». В результате ДТП пассажир 1958 г.р. автомобиля «Дэу» госпитализирован, водитель автомобиля «Дэу» направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 4 декабря 2020 г. около 19:05 в г.Владимире у дома 6 на улице Верхняя Дуброва 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении, движущемуся справа автомобилю «Хендай» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован.По предварительной информации, 6 декабря 2020 г. около 14:30 в г. Владимире у дома 34 на улице Студеная гора 24-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Камаз» под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 5 декабря 2020 г. около 13:20 в г.Муроме у дома 43«А» на улице Октябрьская 65-летний водитель автомобиля «Киа» при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Деу» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП пассажир 2016 г.р. автомобиля «Деу» госпитализирован.