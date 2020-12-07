Исцелились от недуга – 35 человек.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 126 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 35 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 88 костромичам. 11 новых случаев заражения ковидом выявлено в Галичском районе, девять – в Нерехтском районе. По четыре инфицированных прибавилось в Шарье, Костромском и Буйском районах. Три новых пациента зарегистрировано в Островском районе. По одному заболевшему добавилось в п. Красное-на-Волге, Боговарово и Межевском районе.За прошедший день от ковида в регионе скончалась женщина в возрасте 72 лет.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 333 человека. Врачам удалось поставить на ноги 9 226 пациентов. В стационарах лежат 782 жителя области, из них 354 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 555 пациентов.