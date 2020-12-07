Из похищенных старых вещей подозреваемый собирал коллекцию.

В середине ноября в ОМВД России по Судогодскому району поступили сообщения о пропаже имущества из дачных домов. Злоумышленник взломал запорные устройства, повредил оконные рамы, проник внутрь помещений, откуда похитил наручные часы, компас, кувшин, чучело животного и прочие вещи, созданные несколько десятилетий назад.Общая сумма причиненного ущерба составила 8 600 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению краж сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя.Злоумышленник в содеянном сознался, пояснив, что приехал в деревню, вычислил дома, где в тот момент никого не было, проник внутрь и целенаправленно искал в комнатах старые вещи, из которых впоследствии собирал коллекцию.В отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято полицейскими.