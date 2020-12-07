Информация поступает коммунальщикам и в управляющие компании для оперативного реагирования на выявленные проблемы.
Во Владимире продолжает свою работу служба ежедневного мониторинга содержания и благоустройства областного центра. Информация поступает коммунальщикам и в управляющие компании для оперативного реагирования на выявленные проблемы.
Много жалоб приходит на размещение рекламных объявлений и надписей, уродующих облик улиц. Ежедневно городские службы ликвидируют по 10-15 таких нарушений.
Приводятся в порядок и контейнерные площадки.
«Выявленные замечания устраняются, как правило, очень оперативно, в течение 2-3 часов после поступления информации. Кроме того, производится кронирование аварийных деревьев, замена перегоревших светильников, восстановление поврежденных дорожных знаков и ремонт светофоров», - сообщили в пресс-службе администрации Владимира.
Напоминаем, что жители Владимира могут сообщать чиновникам информацию о проблемах, связанных с работой городской инфраструктуры, через интернет-портал
К 7 декабря из 8732 обращений, выполнено 8711 заявок.