Информация поступает коммунальщикам и в управляющие компании для оперативного реагирования на выявленные проблемы.

Во Владимире продолжает свою работу служба ежедневного мониторинга содержания и благоустройства областного центра. Информация поступает коммунальщикам и в управляющие компании для оперативного реагирования на выявленные проблемы.Много жалоб приходит на размещение рекламных объявлений и надписей, уродующих облик улиц. Ежедневно городские службы ликвидируют по 10-15 таких нарушений.Приводятся в порядок и контейнерные площадки.«Выявленные замечания устраняются, как правило, очень оперативно, в течение 2-3 часов после поступления информации. Кроме того, производится кронирование аварийных деревьев, замена перегоревших светильников, восстановление поврежденных дорожных знаков и ремонт светофоров», - сообщили в пресс-службе администрации Владимира.Напоминаем, что жители Владимира могут сообщать чиновникам информацию о проблемах, связанных с работой городской инфраструктуры, через интернет-порталК 7 декабря из 8732 обращений, выполнено 8711 заявок.