18 ноября 2021 года в следственный отдел по городу Муром поступило сообщение о безвестном...

18 ноября 2021 года в следственный отдел по городу Муром поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Мурома, который работал водителем такси.Следователям-криминалистам СК России во взаимодействии с сотрудниками УМВД России следственным действиям удалось установить лиц, причастных к безвестному исчезновению таксиста. В начале декабря 2021 года в Тамбовской и Рязанской областях подозреваемые были задержаны.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 17 ноября 2021 года двое жителей Нижегородской области в целях поездки в город Касимов Рязанской области вызвали такси, за рулем которого находился 54-летний житель Мурома. В какое-то время у мужчин возник умысел на завладение автомобилем, в связи с чем, они потребовали остановить машину около лесополосы одного из населенных пунктов Рязанской области.Один из обвиняемых вывел водителя такси в лес, привязал к дереву и нанес не менее 16 ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.После совершения преступления обвиняемые скрылись. Следователем СК России 33-летнему нижегородцу предъявлено обвинение в совершении убийства и неправомерном завладении автомобилем. Его 25-летнему товарищу предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем группой лиц по предварительному сговору.Вину в инкриминируемых им деяниях мужчины признали полностью, в содеянном раскаялись. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://pixabay.com/ru/