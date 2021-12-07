На территории Владимирской области 7 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 306 случаев...
На территории Владимирской области 7 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 306 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
63 - во Владимире
41 - в Ковровском районе
34 - в Гусь-Хрустальном районе
33 - в Муромском районе
21 - в Александровском районе
17 - в Петушинском районе
15 - в Юрьев-Польском районе
15 - в Кольчугинском районе
12 - в Суздальском районе
11 - в Киржачском районе
11 - в Вязниковском районе
7 - в Селивановском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Камешковском районе
6 - в Собинском районе
4 - в Судогодском районе
2 - в Гороховецком районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 619 случаев заболевания.