На территории Владимирской области 7 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 306 случаев...

На территории Владимирской области 7 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 306 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:63 - во Владимире41 - в Ковровском районе34 - в Гусь-Хрустальном районе33 - в Муромском районе21 - в Александровском районе17 - в Петушинском районе15 - в Юрьев-Польском районе15 - в Кольчугинском районе12 - в Суздальском районе11 - в Киржачском районе11 - в Вязниковском районе7 - в Селивановском районе7 - в Меленковском районе6 - в Камешковском районе6 - в Собинском районе4 - в Судогодском районе2 - в Гороховецком районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 619 случаев заболевания.