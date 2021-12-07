В очередной скандал вокруг больницы Радужного вмешался облздрав. Теперь чиновники из Белого дома, похоже, будут разбираться в истории с оскорблением медиков, которая началась в соцсетях еще

В очередной скандал вокруг больницы Радужного вмешался облздрав. Теперь чиновники из Белого дома, похоже, будут разбираться в истории с оскорблением медиков, которая началась в соцсетях еще в октябре. Тогда местный общественник пожаловался в прокуратуру на главврача больницы. По его мнению, она оскорбила в одном из пабликов Радужного сотрудницу медучреждения. Теперь эту историю пришлось комментировать облздраву.