Коммунальщики уже приступили к ремонту объекта.

«Водоканал» восстановит в ближайшие два месяца. Напомним, что провал образовался в марте текущего года.«МУП уже приступил к восстановлению объекта. Договорились с мэрией, что организуют альтернативный проход и освещение, чтобы было безопасно. Месяц-два уйдёт», - пояснил врио губернатора Александр Авдеев во время прямой линии с населением.Ранее горадминистрация сообщала, что конструкция является технологическим переходом, построенным для обеспечения доступа «Владимирводоканала» к обслуживаемым объектам.В процессе эксплуатации вышла из строя металлическая опора, что привело к повреждению бетонных плит перекрытия и асфальта. В связи с опасностью передвижения по мосту он перекрыт на протяжении нескольких месяцев.