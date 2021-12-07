7 декабря 2021 года верующие вспоминают великомученицу Екатерину Александрийскую. В этот церковный праздник принято гадать.

7 декабря 2021 года верующие вспоминают великомученицу Екатерину Александрийскую. В этот церковный праздник принято гадать.Святая ЕкатеринаВеликомученица Екатерина считается покровительницей знаний. Педагоги и учащиеся могутобращаться к святой, чтобы она помогла достичь успеха в выбранном деле. Также Екатерина является заступницей одиноких.ИсторияЧтобы узнать, какой сегодня праздник, нужно обратиться к истории. Известно, что Екатерина пострадала за Христа между 305 и312 гг. На тот момент ей было 18 лет. Родилась будущая святая в Александрии Египетской. Она происходила из знатного рода, ее отцом был некий Конст.Что нельзя делать 7 декабряВ этот церковный праздник действует Рождественский пост. Нельзя 7 декабря работать на земле и вообще заниматься физическим трудом. Также в этот православный праздник запрещается что-либо строить, ремонтировать, шить и танцевать.Приметы и традицииВ этот церковный праздник наши предки любили кататься на санях. Девушки, мечтающие о замужестве, гадали на суженного вночь на Екатерину. Касается это и одиноких юношей. Стол 7 декабря можно накрывать только изразрешенных блюд, а это были каши и борщ.Если 7 декабря погода ясная, то зима будет холодной.Если на улице тепло, то морозы ударятво второй половине декабря.Оттепель или туман в день Екатерины предвещает сильноепохолодание.Коровы трясут задними лапами – кморозам.Если луна в круге находится, то будетоледенение.Звезды маленького размера –ожидается снегопад.