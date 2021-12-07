Как решить их проблему? Врио губернатора Александр Авдеев провел расширеное рабочее совещание,...

Как решить их проблему? Врио губернатора Александр Авдеев провел расширеное рабочее совещание, посвященное вопросам долевого строительства. Артем Яковенко разбирался в проблеме.- Уважаемая администрация ВО, мы дольщики в Коммунаре просим вас решить проблему с нашим домом. Решить, а не обещать!С такими плакатами на улицу вышли жильцы злополучного дома в Коммунаре. Дольщики должны были получить ключи от своих квартир ещё в марте 2018 года. Но пока что - только пустые обещания. Сдать в эксплуатацию дом нельзя из-за двух лишних этажей. По проекту их должно быть 7, по факту - 9. При этом здание находится в охранной зоне исторического центра Владимира - его высота не должна превышать 24 метра. И что делать дальше никто не знает.Алла Самонина с мужем и двумя детьми ждут заселения 4-ый год. Пока что, рассказывает женщина, приходится жить у родителей.Алла Самонина, дольщица:- Всё это похоже на борьбу с ветряными мельницами. Потому что мы находимся в унизительной позиции входящих и просящих. Я вообще никому не верю. И никто даже не прислушивается к нам ещё и пытается доказать нам, что мы неправы И вообще есть поважнее дела сейчас.Но некоторые дольщики уже рискнули заселиться в официально не сданные квартиры Виктор Бутусов сейчас делает ремонт. В доме есть все коммуникации, кроме газа, рассказывает дольщик. Жить можно. Только вот в случае расселения здания, деньги потраченные на ремонт никто не вернет.Виктор Бутусов, дольщик:- Не страшно делать ремонт?-Да нет, не страшно! Я считаю, что любой человек в России имеет право приобрести жилье. Мы его здесь приобрели, за кровные деньги. Но опять вот эти 2 этажи мешают кому то! Понимаете?Уже больше года, как компания-застройщик признана банкротом, - сносить лишние этажи некому, на изменение границ охранной зоны Министерство культуры не соглашается. Помочь людям пообещал врио губернатора Александр Авдеев. Он заявил, что будет добиваться восстановления прав дольщиков. В Белом доме прошло совещание, посвященное этой проблеме. Авдеев предложил жильцам обратиться в суд с коллективным иском, а застройщика призвал все-таки снести лишние этажи, квартиры в которых, к слову, компания никому продать не успела.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Признайте ошибку, подпишитесь. Несмотря на то, что вы там аннулировали компанию. Технологически разберите. Мы зафиксируем, что судебное решение о демонтаже выполнены и всё. Решение суда это даже для жителей будет основание не препятствовать приведению здания в соответствие. И тогда у низх появляться шанс после производства работ зафиксировать свою собственность.В настоящее время в едином реестре проблемных объектов Владимирской области числятся восемь домов - это 370 невыполненных договоров долевого участия.Президент страны поставил задачу полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками в 2023 году.Артём Яковенко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"