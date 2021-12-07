Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратилсяВ понедельник, 6 декабря, Александр Лукашенко на совещании в президентском дворце при рассмотрении кадровых вопросов вспомнил события после президентских выборов, которые состоялись в августе 2020-го. Лидер Белоруссии заявил, что если бы тогда со стороны действующего руководства была допущена какая-нибудь ошибка, республика прекратила бы свое существование, а под Смоленском находились бы натовские войска.По словам Лукашенко, пришло время для изменения Конституции, поскольку сосредотачивать власть в одних руках больше нельзя. Мол, сейчас не 1990-е годы, когда в стране была катастрофа. Также политик отметил: в данный момент дело вовсе не в нынешнем президенте. Важно сохранить стабильность в республике, подчеркнул ее руководитель."Лукашенко уже наелся этих Конституций, власти и всего прочего", – сказал Батька на совещании.Александр Григорьевич обратил внимание, что оппозиционеры говорят о возвращении к Конституции 1994 года. То есть они хотят изменить власть и поделить собственность, сделал вывод глава государства.Ранее Александр Лукашенко , что Белоруссия никогда не станет второй Украиной. По словам политика, внешние силы пытаются создать на месте его республики так называемый санитарный кордон.