Центральный аппарат Следственного комитета РФ завершил расследование уголовных дел в отношении Дмитрия Копылова. Ему инкриминируют более 70 эпизодов, большинство из которых связаны с изнасилованием детей и изготовлением порнографии.

Центральный аппарат Следственного комитета РФ завершил расследование уголовных дел в отношении Дмитрия Копылова. Ему , большинство из которых связаны с изнасилованием детей и изготовлением порнографии. Следствие длилось более года. «Силовики» вышли на подозреваемого в педофилии лишь после похищения им 7-летнего школьника из Владимирской области.Исчезновение ребёнкаВ Камешковском районе 28 сентября 2020 года в посёлке Горки Савелий Р. не вернулся домой после уроков. Он, как обычно, доехал на школьном автобусе до своей остановки и таинственно . На протяжении следующих полутора месяцев его искали волонтёры «Лиза Алерт», сотрудники местной администрации, полиция и даже военные. Всего более 2800 человек. Каждый из них прилагал максимальные усилия и продолжал верить, что малыш вернётся домой.По задачам отряда пешими группами пройдено более 10 000 км. Около проверено при помощи специальной нейросети, а также добровольцами. Площадь отсмотренной территории составляет более 24,7 квадратных километров.И вот, вечером 19 ноября появилась информация о том, что мальчик .Помог ИнтерполПервые сведения были обрывочными. Без ссылок на правоохранительные органы местные власти сообщили, что Савелия нашли.«На службу ЕДДС поступил звонок, что ребёнок нашёлся в деревне Макариха. Больше ничего не знаем, пока ничего не разглашается», — пояснили в администрации Камешковского района.Некоторое время в МВД хранили молчание, но после прокомментировали ситуацию с освобождением ребёнка.«Сотрудниками ГУУР и УУР по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобождён 7-летний мальчик. От зарубежных коллег по каналам Интерпола поступили сведения о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, который удерживает дома маленького мальчика. Информация подтвердилась. Задержан 26-летний житель деревни Макариха», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ребенку потребовалась помощь психологовЮного Савелия осмотрели врачи. Его состояние оценивалось как нормальное. Его сразу же передали родителям.«Первичный медосмотр не показал отклонений в состоянии здоровья», — рассказал диспетчер службы скорой помощи Камешковской ЦРБ.Позднее в Следкоме рассказали, что потерпевшему была оказана квалифицированная помощь клинических психологов.Задержанного доставили в следственные органы. Им, по информации детского омбудсмена Владимирской области Геннадия Прохорычева, оказался психически нездоровый человек.«Предположительно, ребёнок по свой доверчивости сел к похитителю в машину, но эти моменты изучаются», — сказал Прохорычев.Отец спасённого школьника пояснил СМИ, что похититель затолкал мальчика в машину и увёз к себе домой.Во время задержания оперативники спросили у Копылова - на кого он оставлял ребёнка.«Здесь, говорю, в подвале был. В ноутбук играл», — ответил подозреваемый.Расследование делаУголовное дело передали в Москву, где подследственным занялись сотрудники главка.«По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершённого преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России», - поделились в СУ СК РФ подробностями совершения преступления.Спустя два дня суд . На протяжении года в СМИ давалась лишь дозированная информация о том, что ему в очередной разС 2014 года изнасиловал двух детейЛишь 6 декабря следователи опубликовали подробности деяний Дмитрия Копылова. Выяснилось, что его обвиняют и в других тяжких и особо тяжких преступлениях.Насчитывается 21 эпизод по статье об изнасиловании малолетних детей, 19 случаев использования детей для изготовления порнографии, а также 12 эпизодов изготовления материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 17 случаев изготовления и оборота материалов с порнографическими изображениями детей с использованием СМИ. Два дела относятся к статьям об использовании поддельных регистрационных знаков.«В рамках расследования была установлена причастность фигуранта к другим преступлениям, совершаемым с 2014 года. Он посягал на половую неприкосновенность ещё двух малолетних, а также к изготовлению, хранению и распространению порнографии», - уточнили в ведомстве.С ноября 2020 года следователи собрали достаточную доказательную базу. Материалы переданы в суд для рассмотрения.