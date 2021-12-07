Контракт планируют заключить после новогодних каникул – 14 января.

Мэрия Владимира выставила на торги ещё пять автобусных маршрутов: № 6C, 7C, 12C, 32 и 56. Контракт планируют заключить после новогодних каникул – 14 января.Сейчас их обслуживают компании «РТС» и «Окто». Срок работы новых транспортных предприятий составит пять лет.Машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований властей – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. За нарушения условий договора предусмотрен штраф.На линию №6С выйдет один автобус, на №7С – 14, №12С будут обслуживать две единицы подвижного состава, на маршрут №32 будет выезжать по восемь машин, на 56-ой – два.Напомним, что на минувшей неделе горадминистрация тендер по пяти маршрутам: 4С, 9С, 11С, 25 и 55С. Стоимость контрактов – один рубль.