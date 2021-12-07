Асфальтирование намечено на 2023-24 годы.

В 2022 году мэрия Владимира намерена разработать проект дороги в микрорайон Лунево. На эти цели заложено порядка шести миллионов рублей.Проезжую часть ждут многодетные семьи, которые получили здесь бесплатные земли. Территория разделена под 300 участков, на части которых построены дома и живут люди.Общественный транспорт к этой части посёлка не ходит. Расстояние до ближайшей остановки составляет четыре километра.Есть и другие инфраструктурные проблемы – отсутствие газа и воды. В Лунёво есть лишь электричество. Новая дорога может помочь с решением проблем по подведению инженерных сетей, ведь по бездорожью тяжело пустить технику для прокладки труб.Если в следующем году появится ПСД, то асфальтирование будет намечено на 2023-24 годы.