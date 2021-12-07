При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 7 декабря с сохранением в течение суток в центре, на юге и востоке региона ожидается метель и налипание мокрого снега.На дорогах прогнозируются снежные накаты, гололёд и гололедица.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.В МЧС рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.