Монтаж и ввод в эксплуатацию завершится к 16 февраля следующего года.

Во Владимирской области за 42 млн рублей установят 21 камеру фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Подрядчиком выбрана фирма «Универсал-М» из Казани.Договор уже подписан. В регионе появятся три вида комплекса «Лобачевский». Оборудование обеспечит автоматическую съёмку несоблюдений водителями ПДД. Срок службы аппаратуры составит не менее шести лет. После этого можно будет обновить программное обеспечение.Монтаж и ввод в эксплуатацию завершится к 16 февраля следующего года.