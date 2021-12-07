На улицы областного центра сегодня вышла снегоуборочная техника. Дороги расчищают 24 машины,...

На улицы областного центра сегодня вышла снегоуборочная техника. Дороги расчищают 24 машины, сообщают в мэрии, работы будут продолжаться до тех пор, пока весь снег не будет убран.Проезжую часть посыпают антигололёдным препаратом. Сотрудники муниципального Центра управления городскими дорогами вручную чистят остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы. 150 километров городских тротуаров расчищают 11 тракторов. Шесть самосвалов вывозят собранный снег. В сельской местности ситуация сложнее, техники не хватает и некоторые населенные пункты сегодня в буквальном смысле оказались отрезанными от цивилизации. В Суздальском районе замело дорогу в село Сеславское. Жители были вынуждены выбираться оттуда пешком.