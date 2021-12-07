Коммунальщики уже приступили к ремонту объекта.
, «Водоканал» восстановит в ближайшие два месяца. Напомним, что
«МУП уже приступил к ремонту объекта. Договорились с мэрией, что они организуют альтернативный проход и освещение, чтобы было безопасно. Месяц-два уйдёт», - пояснил врио губернатора Александр Авдеев во время прямой линии с населением.
Ранее горадминистрация сообщала, что конструкция является технологическим переходом, построенным для обеспечения доступа «Владимирводоканала» к обслуживаемым объектам.
В процессе эксплуатации вышла из строя металлическая опора, что привело к повреждению бетонных плит перекрытия и асфальта. В связи с опасностью передвижения по мосту он перекрыт.