В подмосковной Балашихе хирурги удалили одной из пациенток злокачественную опухоль весом пять килограммов. Об этом сообщили в местной администрации. Женщина обратилась в подмосковный ..

В подмосковной Балашихе хирурги удалили одной из пациенток злокачественную опухоль весом пять килограммов. Об этом сообщили в местной администрации.Женщина обратилась в подмосковный онкодиспансер в сентябре с жалобами на выпирающий живот, после чего ее госпитализировали в реанимацию. Главный врач медучреждения Владимир Асташов рассказал, что врачи успешно извлекли из ее тела новообразование размером свыше 30 сантиметров. Вскоре после операции пациентка смогла самостоятельно передвигаться и принимать пищу, сообщает сайт "".