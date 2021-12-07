Злоумышленник, работая на автомойке, воспользовался удобным моментом, завел двигатель транспортного средства клиента и совершил незаконную поездку...

Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.Предварительно установлено, что злоумышленник, работая на автомойке, воспользовался удобным моментом и взял ключи от автомобиля клиента. Он завел двигатель транспортного средства и совершил незаконную поездку, однако, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие.Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД подозреваемый установлен и задержан. Прав управления транспортными средствами задержанный 24-летний мужчина никогда не имел. Материальный ущерб, причиненный владельцу машины, составил 1 миллион 800 тысяч рублей.Дознанием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В отношении гражданина также был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93