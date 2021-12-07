Владимирский бизнес в эпоху ковида. Какими будут меры поддержки и каковы главные итоги года для...

Владимирский бизнес в эпоху ковида. Какими будут меры поддержки и каковы главные итоги года для предпринимательского сообщества Владимирской области? Об этом - в интервью Вестям рассказал Президент Торгово-Промышленной Палаты региона Иван Аксенов.