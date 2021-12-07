Владимирский бизнес в эпоху ковида. Какими будут меры поддержки и каковы главные итоги года для...
<a href="https://33live.ru/novosti/07-12-2021-prezident-torgovo-promyshlennoj-palaty-regiona-ivan-aksenov-rasskazal-ob-itogax-goda-dlya-predprinimatelskogo-soobshhestva.html" target="_blank">Президент Торгово-Промышленной Палаты региона Иван Аксенов рассказал об итогах года для предпринимательского сообщества</a> - Владимирский бизнес в эпоху ковида. Какими будут меры поддержки и каковы главные итоги года для...
[url=https://33live.ru/novosti/07-12-2021-prezident-torgovo-promyshlennoj-palaty-regiona-ivan-aksenov-rasskazal-ob-itogax-goda-dlya-predprinimatelskogo-soobshhestva.html]Президент Торгово-Промышленной Палаты региона Иван Аксенов рассказал об итогах года для предпринимательского сообщества[/url] - Владимирский бизнес в эпоху ковида. Какими будут меры поддержки и каковы главные итоги года для...