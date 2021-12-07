Пять муниципальных образований региона получат совокупно 10 миллионов рублей из регионального...

Пять муниципальных образований региона получат совокупно 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Гранты решено направить в муниципальные образования, добившиеся наилучших показателей.Среди городских округов таковым признан Владимир, среди районов - Петушинский, Ковровский, Муромский и Киржачский. На что потратить средства - решат сами муниципальные образования. Так, в областном центре хотят направить их на дополнительную поддержку горожан старшего поколения и проведение ёлок для детей медработников.