Задайте свой вопрос главе Владимирской области! Первую прямую линию с врио губернатора Александром...

Задайте свой вопрос главе Владимирской области! Первую прямую линию с врио губернатора Александром Авдеевым сегодня проведёт ГТРК "Владимир".От борьбы с ковидом до предстоящего тысячелетия Суздаля. Прямые ответы, самые важные для региона темы, ровно час на связи с жителями. 7 декабря в 17.30 на телеканале "Россия-24" прямая линия с врио губернатора Александром Авдеевым. Ваших вопросов глава региона ждёт уже сейчас. Задавайте их в аккаунтах врио губернатора в социальных сетях под хештэгом #ВопросАвдееву и по номеру Центра Управления Регионом в мессенджерах, а в день прямой линии - по телефону студии. Каждый вопрос будет передан руководителю области. Чем раньше вы зададите его, тем больше шансов, что он прозвучит в эфире. Это будет открытый диалог. Присоединяйтесь!7 декабря. "Россия-24". 17.30