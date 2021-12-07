По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 7...

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 7 декабря с сохранением в течение суток в центральных районах области, на юге и востоке ожидается сильный снег, налипание мокрого снега.МЧС России по Владимирской области сообщает, что на дорогах прогнозируются снежные накаты, гололёд и гололедица. Данные погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно- восстановительных работ.По возможности рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта в целях избежания заторов на дорогах. В случае использования личных авто гражданам рекомендовано соблюдать правила маневрирования на дорогах, выбирать скоростной режим в соответствии с состоянием дорожного покрытия и с учётом условий видимости.Фото: https://pixabay.com/ru/