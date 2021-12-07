Следственный комитет по Владимирской области опубликовал видео с места убийства таксиста из Мурома....

Следственный комитет по Владимирской области опубликовал видео с места убийства таксиста из Мурома. В нем есть подробности происшествия от самих обвиняемых.Напомним, 17 ноября 2021 года двое жителей Нижегородской области в целях поездки в город Касимов Рязанской области вызвали такси, за рулем которого находился 54-летний житель Мурома. В какое-то время у мужчин возник умысел на завладение автомобилем, в связи с чем, они потребовали остановить машину около лесополосы одного из населенных пунктов Рязанской области.