административным иском в суд обратился Собинский межрайонный прокурор.

Вступило в силу решение Собинского городского суда об обязании оборудовать контейнерные площадки в Лакинске и Куриловском сельском поселении.С административным иском в суд обратился Собинский межрайонный прокурор. В соответствии с требованиями СанПиНов он потребовал обязать администрацию муниципального образования Куриловское, администрацию г. Лакинска и лакинское МКУ «Благоустройство» оборудовать должным образом контейнерные площадки для сбора мусора.Предварительно прокуратурой были проведены проверки исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Было установлено, что в деревнях Федоровка и Степаньково куриловского сельского поселения отсутствует твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Нет ограждения, которое предотвращает распространение отходов за пределы контейнерной площадки, а бункер для накопления крупногабаритных отходов вообще не оборудован (из-за этого старую мебель, например, бросают прямо на земле). В Лакинске на контейнерных площадках для сбора ТБО у домов №92 по ул.Мира, №№13 и 15 по ул.21-го партсъезда тоже отсутствует водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод.По решению суда администрация Куриловского поселения должна исправить недостатки до 01.04.2022 года. А администрацию г.Лакинска судья обязал в срок до 01.02.2022 выделить МКУ «Благоустройство» денежные средства для оборудования контейнерных площадок.