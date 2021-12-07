Жительница Владимира выиграла в лотерею 1 миллион рублей. Ирина Александрова работает специалистом...

Жительница Владимира выиграла в лотерею 1 миллион рублей. Ирина Александрова работает специалистом по охране труда. Победительница — творческая натура, в свободное время рисует пейзажи акварелью. Без особой тактики при выборе билетов и любимых чисел жительница Владимира стала обладательницей 1 миллион рублей. Женщине повезло в 468-м тираже государственной «Жилищной лотереи», сообщает официальный распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото".— Я купила первый попавшийся билет. Даже не надеялась на столь большой приз! — говорит участница.Фото: https://pixabay.com/ru/