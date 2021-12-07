07.12.2021

2021-12-07 18:05:46

Убившему двух человек в московском МФЦ грозит пожизненное заключение

Мужчина, застреливший двух человек в МФЦ на Юго-Востоке Москвы, может провести остаток жизни в тюрьме. Об этом сообщили журналистам представители СК.



Во вторник 45-летний Сергей Г. открыл огонь по сотрудникам и посетителям Многофункционального центра госуслуг "Рязанский". В результате погибли двое и пострадали трое человек. Он был оперативно задержан находившимся на месте происшествия сотрудником МВД. В отношении убийцы возбудили уголовное дело.



Некоторые очевидцы утверждали, что преступник начал стрельбу сразу при входе в МФЦ. Другие сообщили, что мужчина открыл огонь после того, как ему из-за отсутствия маски.