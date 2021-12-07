Начнем выпуск с последствий непогоды. На регион обрушился снегопад. Каша на дорогах, гололед и...

Начнем выпуск с последствий непогоды. На регион обрушился снегопад. Каша на дорогах, гололед и неосторожность водителей привели к большому количеству ДТП.В соцсетях появляются все новые фото и видео. Во Владимире, на улице Безыменского иномарка "не вписалась в поворот" и врезалась в столб. В Загородном лоб в лоб столкнулись две машины, образовалась серьезная пробка. А на пересечении Суздальского проспекта и улицы Добросельской от сильного удара машину выбросило на обочину. На Гастелло "автобус-гармошка", судя по всему, не смог выехать с остановки и остался ждать сотрудников ГИБДД.В МЧС предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий и призывают жителей региона быть осторожными. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще, как минимум сутки, а во второй половине недели регион ждут морозы до -20.