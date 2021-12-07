Госавтоинспекция призывает перевозчиков строго соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности пассажиров.

Сотрудники ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции и полицейскими отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели очередное рейдовое мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.Полицейские проверили более тридцати транспортных средств, выявили двенадцать нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе семь нарушений со стороны водителей автобусов. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении одного водителя автобуса сотрудниками ОЭБиПК возбуждено административное расследование за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.С каждым водителем участники рейда провели профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.Госавтоинспекция обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, в особенности перевозкой групп детей, о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.