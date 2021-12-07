Он признан победителем XI Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы в номинации «Директор»

В Москве наградили директора спортшколы из Камешкова. За вклад в развитие детского министра спорта РФ Олег Матыцин наградил директора камешковской спортивной школы «Триумф» Александра Михайлова. Он признан победителем XI Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы в номинации «Директор».Всероссийский конкурс было организован Всероссийским объединением представителей спортивных школ при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России. Он проходил с мая по октябрь 2021 года и состоял из двух этапов: регионального (в субъектах РФ) и всероссийского. Во всероссийском этапе конкурса приняли участие 94 номинанта из 41 субъекта Российской Федерации в трех номинациях.После вручения награды на церемонии в Москве Михайлов в ответном слове подчеркнул, что его победа – это итог работы всего коллектива спортивной школы и одновременно подарок к предстоящему 25-летию учреждения.В региональном департаменте спорта уточнили: спортшкола «Триумф» существует в Камешково с 1997 года, в данный момент здесь результативно развиваются тяжелая атлетика, самбо, футбол, пауэрлифтинг и др.