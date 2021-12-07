По данным ГИБДД, за прошлую неделю во Владимирской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека погибли, ещё 57-мь пострадали. Ухудшившиеся погодные

По данным ГИБДД, за прошлую неделю во Владимирской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека погибли, ещё 57-мь пострадали. Ухудшившиеся погодные условия – повод внимательнее относится к ситуации на дороге. ДТП с участием трех автомобилей произошло минувшим вечером в Коврове. По данным регионального УМВД, водитель на «Мицубиси», двигаясь со стороны улицы Лепсе при