Примерно в 6 вечера в Коврове на проспекте Ленина произошли 2 аварии в одно время и в одном месте....

Примерно в 6 вечера в Коврове на проспекте Ленина произошли 2 аварии в одно время и в одном месте. По словам очевидцев, в одном ДТП столкнулись 2 легковые машины, и буквально в нескольких метрах от первого происшествия произошло столкновение четырех. Есть пострадавшие.В соцсетях пишут:- Там две аварии по 4 и 2 машины на расстоянии 100 м друг от друга.- Хлопок был очень сильный, водителя одной машины спасатели вынимали из машины на носилки, пассажир вышел вроде как сам.На какое-то время движение у перекрестка Шмидта было заблокировано, поскольку дорогу перегородили смятые в результате аварий автомобили. На данный момент, информация уточняется.Фото: "Подслушано Ковров"