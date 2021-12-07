Главное управление МЧС России информирует о неблагоприятных погодных явлениях 8 декабря По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 7 декабря с

Главное управление МЧС России информирует о неблагоприятных погодных явлениях 8 декабря По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 7 декабря с сохранением в течение суток в центральных районах области, на юге и востоке ожидается сильный снег, а также налипание мокрого снега на деревья, провода и дороги На дорогах прогнозируются снежные