Выпившая девушка начала оскорблять свою маму и угрожать расправой. Ранее она уже несколько раз избивала её и выгоняла из дома. На этот раз жительница Меленковского района не выдержала и всадила нож в грудь дочери.

Меленковский районный суд выпустил на свободу 55-летнюю женщину, которая в состоянии аффекта убила свою дочь.Трагедия произошла в январе. Мать пыталась отговорить сына и дочь от покупки алкоголя. Выпившая девушка начала оскорблять свою маму и угрожать расправой. Ранее она уже несколько раз избивала её и выгоняла из дома. На этот раз жительница Меленковского района не выдержала и всадила нож в грудь дочери. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.Сначала следователи предъявили обвинение в умышленном убийстве, но благодаря заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы дело было переквалифицировано на часть 1 статью 107 – убийство в состоянии эмоционального возбуждения, вызванного систематическими побоями.В результате подозреваемой дали полтора года ограничения свободы. В связи с тем, что во время следствия обвиняемая находилась в СИЗО, её освободили от назначенного наказания.Приговор в законную силу пока не вступил.