1 декабря Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор жительнице Меленковского района за...

1 декабря Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор жительнице Меленковского района за убийство в состоянии аффекта.Как сообщает пресс-служба Меленковского районного суда Владимирской области, в январе 2021 г. в одном из населенных пунктов Меленковского района между матерью и дочерью произошла ссора, в ходе которой мать пыталась остановить своих детей – сына и дочь, приобрести в тот день спиртное. Дочь, находясь в состоянии опьянения, высказывала оскорбления в сторону матери и угрозы применения насилия. Обвиняемая, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, что мешало воспринимать действительность с неполным осознанием окружающей обстановки, нанесла кухонным ножом один удар клинком в грудь дочери. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.Следует отметить, что на протяжении нескольких лет дочь, злоупотреблявшая спиртным, систематически противоправно и аморально относилась к своей матери – избивала, оскорбляла, выгоняла из дома, угрожая оставить жить на улице, о чем мать молчала и не сообщала в полицию, надеясь на изменение поведения своей дочери.Первоначально обвиняемой было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимой проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая сделала выводы о наличии в ее действиях состояния «аффекта».Государственным обвинителем в ходе рассмотрения дела была изменена квалификация действий подсудимой с умышленного убийства на убийство в состоянии внезапно возникшего сильно душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшей.С учетом исследованных в совокупности и собранных по делу доказательств, суд согласился с переквалификацией действий подсудимой, признал её виновной в совершении преступления, и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Женщина была освобождена от назначенного наказания в связи с фактическим его отбытием, ввиду нахождения последней под стражей в период следствия и рассмотрения дела в суде.Фото: https://pixabay.com/ru/