Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться...

«Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате 2 человека были убиты, 3 ранены, в том числе 10-летняя девочка.Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по г. Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель г. Москвы. Задержанный доставляется в отдел полиции», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.