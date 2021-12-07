В Муроме начали работу классы компьютерной грамотности для пенсионеров. Как оплатить коммунальные...

В Муроме начали работу классы компьютерной грамотности для пенсионеров. Как оплатить коммунальные квитанции, записаться к врачу и подать заявление на перерасчет коммунальных выплат, не выходя из дома, бабушкам и дедушкам готовы рассказать школьники.В первую группу по освоению ноутбука и смартфона записались шесть женщин, сообщают наши муромские коллеги. Многие, для начала, хотят освоить клавиатуру. Но, признаются, иногда просить об этом детей или внуков неудобно. Здесь, в двадцатой школе, старшеклассники под надзором учителя информатики готовы обстоятельно и не спеша научить пенсионеров всему, что умеют сами. Курс - 8 недель.Мария Петрякова, учитель информатики:- Дети помогают им включать компьютер, заниматься на компьютере. в дальнейшем они будут помогать им работать с различными программами прикладными, с различными сайтами, что позволит и детей привлечь к общественному труду, и пенсионеров научиться пользоваться современными технологиями.