Прокурор подал иск в суд. Фемида обязала выдать ей ключи от благоустроенного помещения.
В Селивановском районе чиновники не обеспечили сироту жильём. Подробности бездействия местных властей рассказали в прокуратуре Владимирской области.
В ходе проверки выяснилось, что девушка включена в список лиц, которой квартира полагается в первоочередном порядке. Однако администрация района так и не предоставила ей жильё.
Прокурор подал иск в суд. Фемида обязала выдать ей ключи от благоустроенного помещения.
Решение в законную силу пока не вступило.