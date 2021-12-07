Прокурор подал иск в суд. Фемида обязала выдать ей ключи от благоустроенного помещения.

В Селивановском районе чиновники не обеспечили сироту жильём. Подробности бездействия местных властей рассказали в прокуратуре Владимирской области.В ходе проверки выяснилось, что девушка включена в список лиц, которой квартира полагается в первоочередном порядке. Однако администрация района так и не предоставила ей жильё.Прокурор подал иск в суд. Фемида обязала выдать ей ключи от благоустроенного помещения.Решение в законную силу пока не вступило.