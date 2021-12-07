Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Прямая линия с Адеевым
Экономика, здравоохранение,...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Прямая линия с Адеевым
Экономика, здравоохранение, дороги и другие темы. Итоги прямой линии с врио губернатора Александром Авдеевым.
- Когда новоселье?
Жители Коммунара не могут въехать в свои квартиры уже 4 года. Есть ли надежда на заселение?
- Можем больше!
Люди с ограниченными возможностями, но с активной жизненной позицией. Во Владимире вручили премию "Вместе мы можем больше".