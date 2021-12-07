Смотрите в программе Вести-Владимир: - Прямая линия с Адеевым Экономика, здравоохранение,...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Прямая линия с АдеевымЭкономика, здравоохранение, дороги и другие темы. Итоги прямой линии с врио губернатора Александром Авдеевым.- Когда новоселье?Жители Коммунара не могут въехать в свои квартиры уже 4 года. Есть ли надежда на заселение?- Можем больше!Люди с ограниченными возможностями, но с активной жизненной позицией. Во Владимире вручили премию "Вместе мы можем больше".