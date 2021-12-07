Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Киржач поддержат рублем
Современный технопарк и решение...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Киржач поддержат рублем
Современный технопарк и решение социальных проблем. Подробности визита врио губернатора Александра Авдеева в Киржаче
- Ледяная шуга
В Вязниках развели понтонный мост через Клязьму. Жители Заречья оказались отрезанными от райцентра.
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И жеребенок-далматинец из Муромского района. Как его встретили в "Зеленой слободе"?