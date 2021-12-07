Чиновник заверил, что у его команды есть понимание проблем и план действий.

Новый вице-губернатор Владимирской области Константин Баранов настроен оптимизировать региональную медицину. Об этом он рассказал коллегам изЕго не устраивает, что в небольших районных больницах на 100 мест держат большой штат бухгалтеров, кадровиков и специалистов по закупкам.«Ещё необходимо разгрузить докторов от несвойственных им занятий», - добавил замгубернатора.Он считает, что улучшить работу бригад скорой помощи поможет многофункциональный колл-центр.«Зачем в лёгких случаях отправлять на вызов карету «скорой», если можно задействовать систему неотложной помощи?», - недоумевает госслужащий.Чиновник заверил, что у его команды есть понимание проблем и план действий.Напомним, что в минувшие выходные Константин Баранов посетил ряд районных медучреждений, также посетил круглосуточный пункт вакцинации на ж/д вокзале и