Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести Президенту Российской Федерации представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника.Сегодня в помещение многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате 2 человека были убиты, 4 ранены, в том числе 10-летняя девочка.Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель г. Москвы.Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.