8 декабря директор Института археологии РАН Николай Макарова в Музейном центре «Палаты» прочитает лекцию «Северо-Восточная Русь в оптике современной археологии».

8 декабря директор Института археологии РАН Николай Макарова в Музейном центре «Палаты» прочитает лекцию «Северо-Восточная Русь в оптике современной археологии».Лекция состоится в Музейном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Это совместный предновогодний подарок жителям и гостям региона от ВСМЗ и Института археологии РАН.Научная жизнь Николая Макарова посвящена изучению археологии и истории средневековой Руси, христианских древностей, сохранению археологического наследия России. На протяжении почти 50 лет он занимается экспедиционной деятельностью, обследованием и раскопками средневековых памятников в центральных и северных регионах России.В частности, он продолжил дело российского археолога графа Алексея Уварова, который в 1851 году начал изучение суздальских курганов. Современные исследования проводятся с применением инновационных научных методов, таких, как ГИС-технологии и геофизическая съемка местности. Они позволили открыть вокруг Суздаля более 400 средневековых поселений, в том числе на давно распаханных полях.Результаты раскопок позволили по-новому взглянуть на историю Владимиро-Суздальской земли и оценить значение Суздаля, - сообщают в пресс-службе ВСМЗ. В ходе музейного лектория академик Макаров ответит на вопросы, почему Суздаль и его ближняя округа стали ядром нового политического центра XII века – Северо-Восточной Руси, как происходила колонизация Волго-Окского междуречья и какими были культура и общественные отношения в этот период.Вход на лекцию бесплатный. Начало в 18.00