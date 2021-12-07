Напомним, что форум пройдёт 9 по 11 декабря в Суздале на новой площадке «Суздаль Арена».

Во время проведения второго Владимирского инвестиционного конгресса власти планируют подписать 4-6 соглашений на сумму в 15 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев во время прямой линии с населением.«Посмотрим сколько инвесторов будет готово. Ожидается, что новые предприятия создадут несколько сотен рабочих мест», - подчеркнул глава региона.Напомним, что форум пройдёт 9 по 11 декабря в Суздале на новой площадке «Суздаль Арена».