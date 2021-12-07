Компании выдано повторное предписание.

Россельхознадзор пытается заставить «Владзернопродукт» привести в порядок сельхозземли, расположенные в Собинском районе. Предприятие загрязнило их птичьим помётом.Ранее специалисты ведомства уже выносили предписание об устранении нарушений, связанных с утилизацией отходов. В ходе повторной проверки установлено, что требования надзорных органов не выполнены.«Предприятие не соблюдает технологический регламент переработки помёта в органическое удобрение. В результате на полях наблюдается: помет куриный свежий, помет куриный перепревший», - пришли к выводам проверяющие.Компании выдано повторное предписание.