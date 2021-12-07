Власти города Владимира напомнили управляющим организациям и собственникам зданий о штрафах за плохую уборку крыш от снега и сосулек. Неубранные зимой крыши опасны для жизни людей,

Власти города Владимира напомнили управляющим организациям и собственникам зданий о штрафах за плохую уборку крыш от снега и сосулек. Неубранные зимой крыши опасны для жизни людей, напоминают в горадминистрации. В городе определены нормы, которые обязывают собственников или уполномоченных ими лиц ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собственности или управлении здания и сооружения (крыши,