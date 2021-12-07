Масса наркотических веществ превысила 14 грамм.

Во Владимире полиция задержала 19-летнего парня, у которого изъяли 21 свёрток с порошкообразным содержимым. Подробности краха надежд местного «Пабло Эскобара» на роскошную жизнь рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В лаборатории подтвердили, что в пакетиках находилась «синтетика» Масса наркотических веществ превысила 14 грамм.Молодой человек планировал продать «зелье» через тайники-закладки.На подростка завели уголовное дело за покушение на сбыт в крупном размере.