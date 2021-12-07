Во Владимире сегодня чествовали людей с ограниченными возможностями. С 2013 года администрация...

Во Владимире сегодня чествовали людей с ограниченными возможностями. С 2013 года администрация города Владимира вручает отличившимся активистам общества инвалидов ежегодную премию "Вместе мы можем больше".Мероприятие было организовано с учетом всех действующих «антиковидных» мер, установленных распоряжениями Роспотребнадзора и органов власти. Активистов поздравил первый замглавы администрации города Владимир Гарёв.Владимир Гарёв, первый заместитель главы администрации г. Владимира:- Это люди небезразличные. Это люди наиболее активные, и мы очень благодарны и общественным организациям и тем, кто состоит в этих общественных организациях. Очень признательны за нашу совместную работу!Событие было посвящено прошедшему международному дню инвалидов. В администрации города отметили активную жизненную позицию людей с ограниченными возможностями, но с безграничной силой духа. В областном центре сейчас на учёте стоят больше 25-ти тысяч инвалидов. Они объединены в 11 общественных организаций, которые активно участвуют в жизни города. И семи общественникам сегодня вручили городскую премию. Среди награжденных председатель городской организации Всероссийского общества слепых Ольга Рыбакова.Ольга Рыбакова, председатель общественной организации инвалидов "Общество слепых г. Владимира":- Хочется от всей души поблагодарить за поддержку наших инициатив, за доброе внимательное отношение к нашей организации. Конечно, ведется очень огромная работа в плане доступной среды,и мы работаем в тесном контакте с администрацией г. Владимира, с социальной защитой населения и с многими другими организациями.